Мбаппе поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров «ПСЖ»

«ПСЖ» на выезде встречался с каталонской «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Маурисио Почеттино отпраздновали уверенную победу на «Камп Ноу» со счетом 4:1. Хет-трик в составе гостей оформил нападающий Килиан Мбаппе

Как информирует пресс-служба парижского гранда, теперь на счету 22-летнего форварда 111 голов в составе команды. Мбаппе вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «ПСЖ». Впереди находятся Златан Ибрагимович, забивший 156 мячей, и Эдинсон Кавани, в активе которого 200 голов.

Ответная встреча «ПСЖ» - «Барселона» состоится во Франции десятого марта.