​Почеттино сделал комплименты «Барселоне»

Маурисио Почеттино, возглавляющий «ПСЖ», высказался по поводу «Барселоны» за несколько дней до первой игры команд в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я вижу крепкую команду с талантливыми футболистами и чётким планом на игру. Эта команда построена для громких побед и обладает классными бойцовскими качествами. У неё менталитет победителя, как и должно быть в больших клубах», - приводятся слова Почеттино на официальном сайте УЕФА.

«Барселона» и «ПСЖ» проведут первый поединок Лиги чемпионов на стадионе «Камп Ноу» уже в ближайший вторник, шестнадцатого февраля. Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на Неймара и Анхеля ди Марию.

Напомним, Маурисио Почеттино занял место на тренерском мостике «ПСЖ» в начале 2021-го года вскоре после отставки Томаса Тухеля. Аргентинец уже успел завоевать с парижанами трофей – Суперкубок Франции. Этот трофей стал первым в тренерской карьере Почеттино.