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​Почеттино сделал комплименты «Барселоне»

14 Февраля 2021, 13:48,

Маурисио Почеттино, возглавляющий «ПСЖ», высказался по поводу «Барселоны» за несколько дней до первой игры команд в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я вижу крепкую команду с талантливыми футболистами и чётким планом на игру. Эта команда построена для громких побед и обладает классными бойцовскими качествами. У неё менталитет победителя, как и должно быть в больших клубах», - приводятся слова Почеттино на официальном сайте УЕФА.

«Барселона» и «ПСЖ» проведут первый поединок Лиги чемпионов на стадионе «Камп Ноу» уже в ближайший вторник, шестнадцатого февраля. Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на Неймара и Анхеля ди Марию.

Напомним, Маурисио Почеттино занял место на тренерском мостике «ПСЖ» в начале 2021-го года вскоре после отставки Томаса Тухеля. Аргентинец уже успел завоевать с парижанами трофей – Суперкубок Франции. Этот трофей стал первым в тренерской карьере Почеттино.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Маурисио Почеттино
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