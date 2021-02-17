Мбаппе обогнал Зидана в рейтинге лучших французских бомбардиров плей-офф ЛЧ

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметился тремя забитыми мячами в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Поединок, состоявшийся на стадионе «Камп Ноу», завершился крупной победой парижского клуба со счетом 4:1.

Пресс-служба УЕФА информирует, что теперь на счету 22-летнего французского футболиста десять голов в рамках плей-офф самого престижного клубного турнира. По данному показателю Килиан обогнал Зинедина Зидана (8), ныне занимающего пост наставника «Реала».

Мбаппе поднялся на третье место среди французских игроков по голам в плей-офф Лиги чемпионов. Вторую строчку занимает Тьерри Анри (12), а лидером является Карим Бензема (18).