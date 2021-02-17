​Хабиб - после матча «Барселона» - «ПСЖ»: «Бойцом, по-моему, я стал случайно»

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17 Февраля 2021, 16:18,
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Известный боец Хабиб Нурмагомедов посетил вторничный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Теперь Хабиб сделал публикацию в Instagram, в которой рассказал о своей любви к футболу.
Хабиб написал, что всегда мечтал стать футболистом, но в Дагестане приоритетом является другой спорт.
«Может, если Роналдо родился бы в Дагестане, он бы тоже стал чемпионом UFC», - рассуждает Нурмагомедов.
Хабиб также в шутку написал, что бойцом он стал случайно.
Напомним, «ПСЖ» на выезде разгромил «Барселону» с результатом 4:1. Ответная игра состоится во Франции десятого марта.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Хабиб Нурмагомедов
Конечно, у дагов каждый первый это боец, о каком футболе речь