​Хабиб - после матча «Барселона» - «ПСЖ»: «Бойцом, по-моему, я стал случайно»

Известный боец Хабиб Нурмагомедов посетил вторничный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Теперь Хабиб сделал публикацию в Instagram, в которой рассказал о своей любви к футболу.

Хабиб написал, что всегда мечтал стать футболистом, но в Дагестане приоритетом является другой спорт.

«Может, если Роналдо родился бы в Дагестане, он бы тоже стал чемпионом UFC», - рассуждает Нурмагомедов.

Хабиб также в шутку написал, что бойцом он стал случайно.

Напомним, «ПСЖ» на выезде разгромил «Барселону» с результатом 4:1. Ответная игра состоится во Франции десятого марта.