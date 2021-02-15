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​Фанаты «Барселоны» оскорбляли президента «ПСЖ»

15 Февраля 2021, 17:50,

Во вторник вечером «ПСЖ» проведёт гостевой матч с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи прибыл в Испанию, где столкнулся с негативом в свой адрес. Собравшиеся поклонники «Барселоны» оскорбляли Аль-Хелаифи. Соответствующее видео было показано в шоу El Chiringuito.

Реакция фанатов «Барселоны» наверняка связана с желанием «ПСЖ» подписать Лионеля Месси. Интерес к звёздному аргентинцу, чей контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, ранее подтверждал спортивный директор парижан Леонардо.

«Барселона» и «ПСЖ» начнут матч на «Камп Ноу» шестнадцатого февраля в одиннадцать часов вечера по Москве.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Нассер Аль-Хелаифи
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