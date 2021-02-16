​Не игравший три месяца Пике – в заявке «Барселоны» на матч с «ПСЖ»

Пресс-служба «Барселоны» обнародовала список игроков, которые могут выйти на футбольное поле во вторничном поединке Лиги чемпионов против «ПСЖ». В этом списке можно увидеть имя защитника Херарда Пике. На днях он возобновил занятия в общей группе, пропустив почти три месяца. Пике получил травму колена в игре против «Атлетико», которая состоялась в средине ноября.

Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult. Ответный поединок пройдёт через три недели в Париже.