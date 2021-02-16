«Бавария» или «Манчестер Сити» выиграют Лигу чемпионов с вероятностью более 50%

Эксперты Euro Club Index оценили вероятность победы в Лиге чемпионов для каждой из 16 оставшихся команд. По итогам исследования указывается, что очень высокая вероятность завоевания трофея у «Баварии» (30%) и «Манчестер Сити» (22%). А вот другие коллектив заметно отстают. «Барселона» - 9%, «Атлетико» - 8%, «Реал» и «Ливерпуль» - по 6%, «Ювентус» - 5%, «Севилья» - 4%.

Примечательно, что испанские клубы выиграли шесть кубков европейских чемпионов в последних десяти розыгрышах, но сейчас их шансы котируются слишком низко.

Лига чемпионов возобновляется во вторник, 16 февраля, матчами «Барселона» - «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» - «Ливерпуль».