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Месси повторил рекорд Рауля в Лиге чемпионов

17 Февраля 2021, 09:21,

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся первый поединок между каталонской «Барселоной» и французским «ПСЖ». Встреча завершилась разгромным поражением «сине-гранатовых» со счетом 1:4.

Стоит отметить, что единственный гол в составе проигравших забил аргентинский форвард Лионель Месси. 33-летний футболист реализовал пенальти.

Согласно данным OptaJose, нападающий отметился голом в рамках Лиги чемпионов в 17-м календарном году подряд, повторив рекорд экс-форварда мадридского «Реала» Рауля Гонсалеса.

Ответная встреча между командами пройдет в Париже десятого марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Рауль
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