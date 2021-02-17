Месси повторил рекорд Рауля в Лиге чемпионов

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17 Февраля 2021, 09:21,
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В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся первый поединок между каталонской «Барселоной» и французским «ПСЖ». Встреча завершилась разгромным поражением «сине-гранатовых» со счетом 1:4.
Стоит отметить, что единственный гол в составе проигравших забил аргентинский форвард Лионель Месси. 33-летний футболист реализовал пенальти.
Согласно данным OptaJose, нападающий отметился голом в рамках Лиги чемпионов в 17-м календарном году подряд, повторив рекорд экс-форварда мадридского «Реала» Рауля Гонсалеса.
Ответная встреча между командами пройдет в Париже десятого марта.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Рауль