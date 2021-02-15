​Верратти сможет сыграть с «Барселоной», Неймар и ди Мария – вне заявки

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые могут сыграть во вторничном матче Лиги чемпионов против «Барселоны». В нём оказался полузащитник Марко Верратти, который из-за повреждения рисковал пропустить поединок на «Камп Ноу».

А вот травмированных Неймара и Анхеля ди Марии в заявке не оказалось, что неудивительно. Ещё на прошлой неделе стало известно, что бразилец и аргентинец против «Барселоны» не сыграют. Неймар вылетел примерно на четыре недели и надеется вернуться к ответному поединку, который пройдёт десятого марта.

Матч «Барселона» - «ПСЖ» стартует шестнадцатого февраля в одиннадцать часов вечера по московскому времени.