Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Верратти сможет сыграть с «Барселоной», Неймар и ди Мария – вне заявки

15 Февраля 2021, 14:53,

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые могут сыграть во вторничном матче Лиги чемпионов против «Барселоны». В нём оказался полузащитник Марко Верратти, который из-за повреждения рисковал пропустить поединок на «Камп Ноу».

А вот травмированных Неймара и Анхеля ди Марии в заявке не оказалось, что неудивительно. Ещё на прошлой неделе стало известно, что бразилец и аргентинец против «Барселоны» не сыграют. Неймар вылетел примерно на четыре недели и надеется вернуться к ответному поединку, который пройдёт десятого марта.

Матч «Барселона» - «ПСЖ» стартует шестнадцатого февраля в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар, Анхель Ди Мария, Марко Верратти
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола