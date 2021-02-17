Почеттино: «Мбаппе - один из лучших футболистов мира»

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал выступление нападающего Килиана Мбаппе в первом матче против каталонской «Барселоны» (4:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Форвард записал на свой счет три забитых мяча.

«Несмотря на юный возраст, Мбаппе уже является одним из лучших футболистов мира. В этом у меня нет сомнений. Килиан потрясающе сыграл в матче с «Барселоной», - приводит слова аргентинского тренера пресс-служба УЕФА.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022-го года.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдет десятого марта. Начало - 23:00 по московскому времени.