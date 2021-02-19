В символической сборной недели в Лиге чемпионов 6 игроков «Ливерпуля»

На текущей неделе возобновились европейские клубные турниры. В Лиге чемпионов «ПСЖ» разгромил «Барселону» (4:1), «Ливерпуль» был сильнее «РБ Лейпцига» (2:0). На следующий день были более равные поединки - «Порту» против «Ювентуса» (2:1) и «Боруссия» Дортмунд против «Севильи» (3:2).

Официальный аккаунт Лиги чемпионов в «Инстаграмме» опубликовал символическую сборную недели, в которую включил сразу шестерых исполнителей из «Ливерпуля»: вратаря Алиссона, защитников Эндрю Робертсона, Озана Кабака и Трента Александра-Арнольда, а также атакующих хавбеков Садио Мане и Мохамеда Салаха. В числе 11 лучших также Махмуд Дауд из «Боруссии», севилец Сусо, Федерико Кьеза («Ювентус»), Эрлинг Холанн из «Боруссии» и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).