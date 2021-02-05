Матч «РБ Лейпциг» - «Ливерпуль» может пройти на нейтральном поле

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» может состояться на нейтральном поле из-за карантинных ограничений на территории Германии. Об этом рапортует журналист Крис Беском в своем «Твиттере».

По данным инсайдера, команды могут повести встречу в Будапеште (Венгрия). Если же клубы не договорятся, то «РБ Лейпцигу» будет присуждено техническое поражение.

Ранее стало известно, что федеральная полиция Германии запретила мерсисайдцам посещение страны. Минимум до 17-го февраля будет действовать запрет на въезд лицам, которые планируют прибыть из регионов, где выявлены мутации Covid-19.