Матч «РБ Лейпциг» - «Ливерпуль» пройдёт в Венгрии

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» пройдёт в Будапеште на «Пушкаш Арене». Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, правительство Германии установило ограничение на въезд представителей стран, в которых обнаружен британский штамм коронавируса. Таким образом, «Ливерпуль» не мог приехать на игру против «РБ Лейпцига».

Дата и время начала матча «РБ Лейпциг» - «Ливерпуль» остались прежними. Стартовый свисток футболисты услышат 16 февраля в одиннадцать часов вечера по московскому времени.

УЕФА поблагодарил клубы за тесное сотрудничество в вопросе определения места проведения матча, а также Венгерскую федерацию футбола за поддержку и согласие принять игру.