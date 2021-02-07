Матч «РБ Лейпциг» - «Ливерпуль» пройдёт в Венгрии

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07 Февраля 2021, 15:46,
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Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» пройдёт в Будапеште на «Пушкаш Арене». Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Напомним, правительство Германии установило ограничение на въезд представителей стран, в которых обнаружен британский штамм коронавируса. Таким образом, «Ливерпуль» не мог приехать на игру против «РБ Лейпцига».
Дата и время начала матча «РБ Лейпциг» - «Ливерпуль» остались прежними. Стартовый свисток футболисты услышат 16 февраля в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
УЕФА поблагодарил клубы за тесное сотрудничество в вопросе определения места проведения матча, а также Венгерскую федерацию футбола за поддержку и согласие принять игру.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, РБ Лейпциг