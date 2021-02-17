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Нагельсманн: «РБ Лейпциг» имели много моментов, но допустил две фатальные ошибки»

17 Февраля 2021, 08:59,

Наставник «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн дал интервью после первого матча с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб потерпел домашнее поражение со счетом 0:2.

«Мои подопечные хорошо действовали во второй половине встречи. Мы имели много моментов, однако допустили две фатальные ошибки. Такое не прощается в Лиге чемпионов. Реализация тоже подкачала. Хотя хочу отметить, что в целом «РБ Лейпциг» неплохо смотрелся», - передает слова Нагельсманна пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между «Ливерпулем» и «РБ Лейпцигом» состоится десятого марта на «Энфилде».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
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