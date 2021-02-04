Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ливерпулю» запрещено въезжать в Германию, матч с «РБ Лейпцигом» может не состояться

04 Февраля 2021, 22:11,

Global Look Press

Федеральная полиция Германии запретила «Ливерпулю» посещение страны. Об этом сегодня стало известно Sky Sports. В стране минимум до 17 февраля действует запрет на въезд лицам, которые планируют прибыть из регионов, где зафиксированы опасные мутации коронавируса.

Таким образом, если «Ливерпулю» не будет предоставлено право прибыть в Германию на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом», который должен состояться 16 февраля, тогда есть два варианта развития событий - матч на нейтральном поле в другой стране или техническое поражение «РБ Лейпцига» со счетом 0:3. Ответный матч должен состояться 10 марта.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, РБ Лейпциг
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
04 Февраля 2021, 22:55

ай до 10 марту ышо далеко.. )))

0
BESTJuventus10
04 Февраля 2021, 22:38

есть же протокол. раз какое то государство на него плюнуло, то клубу из этого государства надо влупить технарь и до свидания. пусть сами разбираются со своими баранами.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола