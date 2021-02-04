«Ливерпулю» запрещено въезжать в Германию, матч с «РБ Лейпцигом» может не состояться

Федеральная полиция Германии запретила «Ливерпулю» посещение страны. Об этом сегодня стало известно Sky Sports. В стране минимум до 17 февраля действует запрет на въезд лицам, которые планируют прибыть из регионов, где зафиксированы опасные мутации коронавируса.

Таким образом, если «Ливерпулю» не будет предоставлено право прибыть в Германию на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом», который должен состояться 16 февраля, тогда есть два варианта развития событий - матч на нейтральном поле в другой стране или техническое поражение «РБ Лейпцига» со счетом 0:3. Ответный матч должен состояться 10 марта.