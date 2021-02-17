Клопп - о победе над «РБ Лейпцигом»: «Многие ждали неудачной игры от «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после победы над «РБ Лейпцигом» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу английского коллектива.

«Это только первый матч, и он получился тяжелым. Многие ждали нашей неудачи, однако парни прекрасно выполнили свою задачу. Я доволен результатом и игрой. Заслуженная победа. Мы нуждались в таком матче

«Рб Лейпциг» - один из немецких монстров. Этот клуб превосходит почти всех в Германии», - приводит слова немецкого тренера пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча состоится десятого марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.