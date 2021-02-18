Мбаппе, Холанн и Салах претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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18 Февраля 2021, 08:18,
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Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов. По итогам первых поединков 1/8 финала турнира в список номинантов включены четыре игрока.
Ими стали: нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (гол в матче с «РБ Лейпцигом»), форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (хет-трик в игре с «Барселоной»), бомбардир дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн (дубль в поединке против «Севильи») и полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра.
Отдать свой голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.
Следующие матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Килиан Мбаппе, Мохамед Салах, Эрлинг Холанн