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Гулач – о матче с «Ливерпулем»: «Это особенная игра для меня»

16 Февраля 2021, 00:50,

Голкипер «РБ Лейпцига» Петер Гулач поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля».

«С одной стороны, конечно, это особенная игра для меня, потому что я провёл шесть лет в «Ливерпуле», но с другой стороны, только Хендерсон остался в клубе. Самое главное для меня – это игра команды, если мы покажем свой лучший футбол, то доставим проблем «Ливерпулю». Надеюсь, что мы выйдем в следующий раунд», - цитирует Гулача пресс-служба УЕФА.

Первый матч между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 16 февраля, в 23:00 по московскому времени. Отметим, что встреча пройдёт в Будапеште, а не в Германии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, РБ Лейпциг, Петер Гулач
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