Гулач – о матче с «Ливерпулем»: «Это особенная игра для меня»

Голкипер «РБ Лейпцига» Петер Гулач поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля».

«С одной стороны, конечно, это особенная игра для меня, потому что я провёл шесть лет в «Ливерпуле», но с другой стороны, только Хендерсон остался в клубе. Самое главное для меня – это игра команды, если мы покажем свой лучший футбол, то доставим проблем «Ливерпулю». Надеюсь, что мы выйдем в следующий раунд», - цитирует Гулача пресс-служба УЕФА.

Первый матч между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 16 февраля, в 23:00 по московскому времени. Отметим, что встреча пройдёт в Будапеште, а не в Германии.