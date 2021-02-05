​«Сочи» предлагает «РБ Лейпцигу» принять «Ливерпуль» на «Фиште»

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05 Февраля 2021, 18:47,
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Из-за запрета правительства Германии на въезд представителей Великобритании возникла проблема с матчем между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра может пройти на нейтральном поле, и в прессе начали говорить о варианте с Будапештом.
В то же время пресс-служба «Сочи» опубликовала красочную фотографию стадиона «Фишт» и предложила «РБ Лейпцигу» принять «Ливерпуль» там.
«Привет, «РБ Лейпциг». Может, в Сочи? Ни дождя, ни снега и прекрасный вид на Чёрное море», - говорится в сообщении сочинцев.
«РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» должны сразиться шестнадцатого февраля.
Leute, @DieRotenBullen. Vielleicht bei uns? Kein Regen, kein Schnee und ein schöner Überblick über das Schwarzen Meer. pic.twitter.com/MXQWCniv89— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 5, 2021
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Сочи, РБ Лейпциг