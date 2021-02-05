Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Сочи» предлагает «РБ Лейпцигу» принять «Ливерпуль» на «Фиште»

05 Февраля 2021, 18:47,

Global Look Press

Из-за запрета правительства Германии на въезд представителей Великобритании возникла проблема с матчем между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра может пройти на нейтральном поле, и в прессе начали говорить о варианте с Будапештом.

В то же время пресс-служба «Сочи» опубликовала красочную фотографию стадиона «Фишт» и предложила «РБ Лейпцигу» принять «Ливерпуль» там.

«Привет, «РБ Лейпциг». Может, в Сочи? Ни дождя, ни снега и прекрасный вид на Чёрное море», - говорится в сообщении сочинцев.

«РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» должны сразиться шестнадцатого февраля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Сочи, РБ Лейпциг
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола