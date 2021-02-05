​«Сочи» предлагает «РБ Лейпцигу» принять «Ливерпуль» на «Фиште»

Из-за запрета правительства Германии на въезд представителей Великобритании возникла проблема с матчем между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра может пройти на нейтральном поле, и в прессе начали говорить о варианте с Будапештом.

В то же время пресс-служба «Сочи» опубликовала красочную фотографию стадиона «Фишт» и предложила «РБ Лейпцигу» принять «Ливерпуль» там.

«Привет, «РБ Лейпциг». Может, в Сочи? Ни дождя, ни снега и прекрасный вид на Чёрное море», - говорится в сообщении сочинцев.

«РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» должны сразиться шестнадцатого февраля.