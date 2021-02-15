Хендерсон – о матче с «РБ Лейпцигом»: «Мы должны выйти на поле и выложиться на все 100%»

|
15 Февраля 2021, 21:50,
|
|
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом».
«Это другой турнир, а значит новый вызов для нас. Мы должны выйти на поле и выложиться на все 100%, чтобы добиться положительного результата в матче с крепким соперником.
«РБ Лейпциг» - очень хорошая команда с прекрасными игроками и тренером. Думаю, что все это и так знают», - цитирует полузащитника английского клуба пресс-служба УЕФА.
Матч между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» состоится завтра, 16 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Джордан Хендерсон