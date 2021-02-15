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Хендерсон – о матче с «РБ Лейпцигом»: «Мы должны выйти на поле и выложиться на все 100%»

15 Февраля 2021, 21:50,

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом».

«Это другой турнир, а значит новый вызов для нас. Мы должны выйти на поле и выложиться на все 100%, чтобы добиться положительного результата в матче с крепким соперником.

«РБ Лейпциг» - очень хорошая команда с прекрасными игроками и тренером. Думаю, что все это и так знают», - цитирует полузащитника английского клуба пресс-служба УЕФА.

Матч между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» состоится завтра, 16 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Джордан Хендерсон
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