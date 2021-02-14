​Стало известно, кто рассудит «Барселону» и «ПСЖ»

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14 Февраля 2021, 12:58,
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На сайте УЕФА появилась информация о судейских назначениях на вторничные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Поединок между «Барселоной» и «ПСЖ» обслужит бригада рефери из Голландии. Возглавит её известный арбитр Бьорн Кёйперс.
На встрече «РБ Лейпцига» и «Ливерпуля», которая состоится на нейтральном поле в Будапеште, отработают словенские арбитры. Главным в поле будет Славко Винчич. Главным на системе ВАР будет итальянец Массимилиано Иррати.
Стоит сказать, что оба поединка Лиги чемпионов во вторник стартуют в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Ливерпуль, ПСЖ, РБ Лейпциг, Бьорн Кёйперс, Славко Винчич