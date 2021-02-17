Клопп не хочет уходить: «Ливерпуль» на классе разобрался с «РБ Лейпцигом»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на нейтральной территории в Будапеште встречались «РБ Лейпциг» и «Ливерпуль».

Строгие коронавирусные ограничения вынудили перенести матч «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» за пределы Германии. Игра состоялась в столице Венгрии – на родине вратаря «быков» Гулачи, который когда-то находился в «красном» мерсисайдском клубе. Немецкая команда подходила к этому матчу на относительно хорошем фоне внутреннего чемпионата – в таблице Бундеслиги подопечные Юлиана Нагельсманна занимают второе место. Это значит, что они первые после стоящей особняком «Баварии». А вот банда Юргена Клоппа, триумфально взявшая предыдущее английское чемпионство, что-то совсем в последнее время сбавила обороты в АПЛ. «Красные» сами заявляли в прессе, что за первое место в Премьер-лиге уже не борются, так что Лига чемпионов приобрела для них дополнительную важность.

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В первом тайме «Ливерпуль» атаковал побольше соперника, но первый голевой момент на свой счёт записали номинальные хозяева. На пятой минуте Забитцер отдал влево к лицевой на Анхелиньо, который мягко навесил, а Ольмо в падении ударил головой в левый угол, откуда мяч выудил Алиссон. Спустя десять минут выдохнули уже болельщики «быков». Салах получил на правом полуфланге заброс от Тьяго, но не переиграл Гулачи. В развитии той атаки из похожей зоны пробивал Фирмино и попал во внешнюю сторону сетки.

На 24-й минуте Фирмино сыграл в стеночку с Салахом и навесил с правой стороны, а Мане продавил Юпамекано и со второго этажа послал снаряд выше перекладины. Через восемь минут Робертсон попытал счастье дальним парашютом за шиворот вышедшему из ворот Гулачи, однако мяч снова пролетел над верхней планкой. На 36-й минуте ливерпульцы выжали-таки гол, однако взятие ворот было отменено. Мане делал в акробатическом прыжке пас на Фирмино на пустые ворота уже из-за пределов поля.

Судьба встречи, а возможно, и всего противостояния, решилась в начале второго тайма. «РБ Лейпциг» имел шанс расправить ситуацию в свою пользу, но Нкунку вышел проигравшим из дуэли с Алиссоном, с которым он оказался с глазу на глаз на левом полуфланге. Зато гости два выхода один на один после ошибок обороны «быков» здорово реализовали – ворота Гулачи поразили Салах и Мане. В первом случае напортачили Забитцер и не принявший от него пас назад Клостерманн, а во втором в самый ненужный момент поскользнулся Мукиэле, словно постеливший перед Мане ковровую дорожку к своим воротам.

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Пробы «РБ Лейпцига» спасти матч ни к чему не привели. Ударов хозяева нанесли немало, однако мяч летал мимо створа. Алиссон и Кабак на этот раз не стали антигероями. Можно сказать, что «Ливерпуль» забил голы на классе и отстоял преимущество в счёте тоже на классе. Мерсисайдцы вспомнили, что такое победа в ответственном матче, и теперь для закрепления успеха в 1/8 финала им остаётся сыграть в свою силу в ответной встрече. Нагельсманну будет непросто найти рецепт против «красных». Видимо, Клопп не хочет уходить в отставку, ему хорошо и в «Ливерпуле».

Кирилл Иванцов