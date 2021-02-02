​Матч «РБ Лейпциг» - «Ливерпуль» может пройти на нейтральном поле

До восьмого февраля «РБ Лейпциг» должен проинформировать УЕФА по поводу ситуации с матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Команды должны сыграть 16 февраля, но в Германии действуют ограничения на въезд, которые не предусматривают исключений даже для элитных спортсменов.

«РБ Лейпциг» в понедельник обратился в федеральную полицию, пытаясь получить специальное разрешение на въезд «Ливерпуля» в Германию. Об этом сообщил представитель «быков» Тилль Мюллер, чьи слова приводит Kicker.

Если «РБ Лейпциг» не сможет принять «Ливерпуль» в Германии, игра может быть перенесена на нейтральное поле в другой стране.