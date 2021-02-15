Нагельсманн: «У Клоппа есть дар»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн высказался по поводу рулевого «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов шестнадцатого февраля.

«Юрген – один из самых успешных клубных тренеров. Работая в «Майнце», «Боруссии» и «Ливерпуле», он всегда отличался от других. Клопп принял Дортмунд в очень неудачное время, но смог сделать из него топ-клуб. Он принял «Ливерпуль» в очень неудачное время и сделал из него топ-клуб, выиграв Премьер-лигу и Лигу чемпионов. У него есть дар развивать клубы», - высказался Нагельсманн для Kicker.

Напомним, «РБ Лейпциг» примет «Ливерпуль» на нейтральном поле в Будапеште.