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Нагельсманн: «У Клоппа есть дар»

15 Февраля 2021, 15:42,

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн высказался по поводу рулевого «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов шестнадцатого февраля.

«Юрген – один из самых успешных клубных тренеров. Работая в «Майнце», «Боруссии» и «Ливерпуле», он всегда отличался от других. Клопп принял Дортмунд в очень неудачное время, но смог сделать из него топ-клуб. Он принял «Ливерпуль» в очень неудачное время и сделал из него топ-клуб, выиграв Премьер-лигу и Лигу чемпионов. У него есть дар развивать клубы», - высказался Нагельсманн для Kicker.

Напомним, «РБ Лейпциг» примет «Ливерпуль» на нейтральном поле в Будапеште.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
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