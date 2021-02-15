​УЕФА представил мяч для плей-офф Лиги чемпионов

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15 Февраля 2021, 14:35,
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Уже во вторник, шестнадцатого февраля, пройдут первые матчи плей-офф Лиги чемпионов. УЕФА представил мяч, которым будут играть команды вплоть до финального поединка. Мяч выполнен в сером и чёрном цветах. На нём присутствуют названия городов, которые принимали финальные матчи турнира.
Финальная игра Лиги чемпионов пройдёт в конце мая в Стамбуле.
Отметим, что шестнадцатого числа в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут два матча – «Барселона» сыграет с «ПСЖ», а «РБ Лейпциг» с «Ливерпулем».
Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Бавария».
Voici le ballon de la phase à élimination directe en #UCL— BeFoot (@_BeFoot) February 15, 2021
Vous validez pic.twitter.com/OO1GESErl9
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лига Чемпионов