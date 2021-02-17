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Венгерская победа «Ливерпуля» - видео

17 Февраля 2021, 10:37,

Во вторник возобновились матчи Лиги чемпионов с участием сильнейших 16 команд турнира. «РБ Лейпциг» подошёл к игре с «Ливерпулем» в хорошей форме, но не смог воспользоваться проблемами соперника. Противостояние в Будапеште было примерно равным, а его судьбу предопределили грубые ошибки обороны немецкой команды во втором тайме.

Лучшие моменты поединка, а также голы Мохамеда Салаха и Садио Мане представлены в видеообзоре.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, РБ Лейпциг
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