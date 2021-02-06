​Матч «РБ Лейпциг» - «Ливерпуль» пройдёт в Лондоне или Будапеште

Генеральный директор «РБ Лейпцига» Оливер Минцлафф сообщил Sky Germany, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» команда проведёт в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма» или в Будапеште. Окончательное решение будет объявлено в понедельник, восьмого февраля.

Напомним, «РБ Лейпциг» не может принять «Ливерпуль» на своём стадионе, поскольку в Германии действует запрет на въезд представителей Великобритании, где появился новый штамм коронавирусной инфекции.

«РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» проведут первый поединок во вторник, шестнадцатого февраля.