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«РБ Лейпциг» выкупит защитника Анхелиньо у «Манчестер Сити»

11 Февраля 2021, 20:19,

Испанский защитник Анхелиньо станет полноценным игроком «РБ Лейпцига». На данный момент немцы арендуют его у «Манчестер Сити».

Kicker cообщает, что в соглашении между командами было прописано условие, согласно которому немецкая сторона могла выкупить игрока за фиксированные 18 миллионов евро. «Лейпциг» намерен воспользоваться этой возможностью.

Испанский защитник играет за клуб Бундеслиги на правах аренды уже второй сезон и стал очень важным футболистом основы. Сейчас в  активе 24-летнего Анхелиньо 32 матча, 5 забитых мячей и 6 результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Анхелиньо
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