Мойзе Кин: «Матч с «Барселоной» надолго останется в моей памяти»

Форвард «ПСЖ» Мойзе Кин пообщался с журналистами после разгрома каталонской «Барселоны» (4:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошедшей встрече 20-летний итальянец отметился голом.

«Этот матч надолго останется в моей памяти. «ПСЖ» показал отличную игру, мы уверенно сыграли в защите. Для достижения хорошего результата на выезде нужно выкладываться по максимуму.

Мбаппе? Мне нравится учиться у таких крутых игроков. Килиан оформил хет-трик, чем сильно помог команде. Великолепный вечер для «ПСЖ», - приводит слова Кина пресс-служба УЕФА.

Ответная игра между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в Париже десятого марта.