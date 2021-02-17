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Мойзе Кин: «Матч с «Барселоной» надолго останется в моей памяти»

17 Февраля 2021, 11:07,

Форвард «ПСЖ» Мойзе Кин пообщался с журналистами после разгрома каталонской «Барселоны» (4:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошедшей встрече 20-летний итальянец отметился голом.

«Этот матч надолго останется в моей памяти. «ПСЖ» показал отличную игру, мы уверенно сыграли в защите. Для достижения хорошего результата на выезде нужно выкладываться по максимуму.

Мбаппе? Мне нравится учиться у таких крутых игроков. Килиан оформил хет-трик, чем сильно помог команде. Великолепный вечер для «ПСЖ», - приводит слова Кина пресс-служба УЕФА.

Ответная игра между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в Париже десятого марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Мойзе Кин
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