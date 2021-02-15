Паредес: «В раздевалке мы часто обсуждаем переход Месси в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в стан французского клуба.

«Конечно, в раздевалке мы часто обсуждаем переход Месси в «ПСЖ», но сейчас все наши мысли сосредоточены только на игре с «Барселоной».

Поражение со счётом 1:6? Я помню только результат. Самое главное – это правильно подготовиться к завтрашнему матчу, встретятся две сильные команды, фаворита выделить невозможно», - цитирует Паредеса журналист Адриан Гренье в «Твиттере».

Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится завтра, 16 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.