Паредес: «В раздевалке мы часто обсуждаем переход Месси в «ПСЖ»

|
15 Февраля 2021, 20:28,
|
|
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в стан французского клуба.
«Конечно, в раздевалке мы часто обсуждаем переход Месси в «ПСЖ», но сейчас все наши мысли сосредоточены только на игре с «Барселоной».
Поражение со счётом 1:6? Я помню только результат. Самое главное – это правильно подготовиться к завтрашнему матчу, встретятся две сильные команды, фаворита выделить невозможно», - цитирует Паредеса журналист Адриан Гренье в «Твиттере».
Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится завтра, 16 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Леандро Паредес