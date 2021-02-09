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Ди Мария не сможет сыграть против «Барселоны»

09 Февраля 2021, 22:40,

Полузащитник французского «ПСЖ» Анхель ди Мария не поможет своей команде в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской «Барселоны».

«Его отсутствие - не повод менять наши планы. Анхель - важный для нас футболист, но у нас есть и те, кто способен играть и помогать нам побеждать в матчах», - прокомментировал эту ситуацию главный тренер действующих чемпионов Франции Маурисио Почеттино.

В текущем сезоне ди Мария провёл за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал десять голевых передач. Первая встреча между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт 16 февраля в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: ПСЖ, Лига Чемпионов, Анхель Ди Мария
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