Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Неймар удалил своё сообщение с реакцией на пенальти в пользу «Барселоны»

17 Февраля 2021, 00:13,

Счёт в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» был открыт середине первого тайма. Френки де Йонг заработал 11-метровый, а Лионель Месси его реализовал. Момент, предшествовавший голевому удару не был однозначный, и система ВАР помогала арбитру принять окончательное решение.

Пропускающий этот матч форвард парижан Неймар отреагировал на это сообщение в «Твиттере»: «Пенальти? Вы шутите?», добавив несколько смайлов. Данный пост, впрочем, был удален спустя несколько минут.

Первый тайм противостояния «Барселоны» с «ПСЖ» завершился вничью 1:1. У гостей свой гол забил Килиан Мбаппе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Манчестерский Иппатий
17 Февраля 2021, 01:13

Пеналь был - смотреть надо с правильного ракурса.

0
CELTIC FROST
17 Февраля 2021, 00:54

А в бытность игроком Барсы бородатая девочка радовалась. когда на ней давали такие пенали.)Однако, какая изменчивая натура))

0
rygen
17 Февраля 2021, 00:58

У него просто низкий болевой порог, как ты не понимаешь?

1
CELTIC FROST
17 Февраля 2021, 01:13

Да там иногда достаточно просто дунуть, чтобы он в конвульсиях забился)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола