Неймар удалил своё сообщение с реакцией на пенальти в пользу «Барселоны»

Счёт в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» был открыт середине первого тайма. Френки де Йонг заработал 11-метровый, а Лионель Месси его реализовал. Момент, предшествовавший голевому удару не был однозначный, и система ВАР помогала арбитру принять окончательное решение.

Пропускающий этот матч форвард парижан Неймар отреагировал на это сообщение в «Твиттере»: «Пенальти? Вы шутите?», добавив несколько смайлов. Данный пост, впрочем, был удален спустя несколько минут.

Первый тайм противостояния «Барселоны» с «ПСЖ» завершился вничью 1:1. У гостей свой гол забил Килиан Мбаппе.

Neymar's immediate reaction to the Barcelona penalty. pic.twitter.com/NYudzPRnWB