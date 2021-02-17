Неймар удалил своё сообщение с реакцией на пенальти в пользу «Барселоны»

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17 Февраля 2021, 00:13,
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Счёт в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» был открыт середине первого тайма. Френки де Йонг заработал 11-метровый, а Лионель Месси его реализовал. Момент, предшествовавший голевому удару не был однозначный, и система ВАР помогала арбитру принять окончательное решение.
Пропускающий этот матч форвард парижан Неймар отреагировал на это сообщение в «Твиттере»: «Пенальти? Вы шутите?», добавив несколько смайлов. Данный пост, впрочем, был удален спустя несколько минут.
Первый тайм противостояния «Барселоны» с «ПСЖ» завершился вничью 1:1. У гостей свой гол забил Килиан Мбаппе.
Neymar's immediate reaction to the Barcelona penalty. pic.twitter.com/NYudzPRnWB— ESPN FC (@ESPNFC) February 16, 2021
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар
Пеналь был - смотреть надо с правильного ракурса.
А в бытность игроком Барсы бородатая девочка радовалась. когда на ней давали такие пенали.)Однако, какая изменчивая натура))
У него просто низкий болевой порог, как ты не понимаешь?
Да там иногда достаточно просто дунуть, чтобы он в конвульсиях забился)