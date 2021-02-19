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Брайтвайт - о разгроме от «ПСЖ»: «Нельзя списывать «Барселону» со счетов»

19 Февраля 2021, 08:12,

Форвард каталонской «Барселоны» Мартин Брайтвайт высказался о поражении от французского «ПСЖ» в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» разгромно уступили парижанам со счетом 1:4.

«Очень сильно огорчен этим результатом. Настало время анализировать, учиться и продолжать усердно тренироваться. Нельзя списывать «Барселону» со счетов», - гласит сообщение датского футболиста в «Твиттере».

Ответная встреча между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится во Франции десятого марта. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Мартин Брайтвайт
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