Брайтвайт - о разгроме от «ПСЖ»: «Нельзя списывать «Барселону» со счетов»

Форвард каталонской «Барселоны» Мартин Брайтвайт высказался о поражении от французского «ПСЖ» в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» разгромно уступили парижанам со счетом 1:4.

«Очень сильно огорчен этим результатом. Настало время анализировать, учиться и продолжать усердно тренироваться. Нельзя списывать «Барселону» со счетов», - гласит сообщение датского футболиста в «Твиттере».

Ответная встреча между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится во Франции десятого марта. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени.