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Хет-трик Мбаппе в ворота «Барселоны» не удивил Зидана

19 Февраля 2021, 16:41,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал оценку игре форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче с «Барселоной» (4:1).

- Я смотрю все матчи и всегда радуюсь красивым эпизодам. В этом я похож на футбольных болельщиков, - заявил француз на пресс-конференции перед матчем с «Вальядолидом». - Все говорят о том матче, и то, что сделал Мбаппе, не удивило, потому что я его хорошо знаю.

На вопрос о том, станут ли Мбаппе и Эрлинг Холанн преемниками Криштиану Роналду и Лионеля Месси, Зидан ответил следующим образом: «Посмотрим. Они очень хороши, как Месси, Криштиану и Неймар. Но они моложе и являются игроками настоящего и будущего».

Напомним, что «Реал» считается одним из главных претендентов на Килиана Мбаппе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Зинедин Зидан, Килиан Мбаппе
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