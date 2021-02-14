​Куман: «Нам нужен лучший Месси, чтобы выбить «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос, является ли его команда фаворитом в дуэли 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» из-за фактора Лионеля Месси.

«Месси очень вовлечён, я вижу его счастливым. Ему проще, когда партнёры по команде следуют за ним. Нам нужен лучший Месси, чтобы выбить «ПСЖ», - цитирует Кумана издание AS.

Первый матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится в ближайший вторник, шестнадцатого февраля, на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Стоит сказать, что за парижан не сыграет травмированный Неймар.