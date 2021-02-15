Почеттино рассказал о состоянии Верратти перед игрой с «Барселоной»

Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии итальянского полузащитника парижан Марко Верратти перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«С Марко надо продвигаться шаг за шагом. Его состояние надо проанализировать сегодня на тренировке», - заявил аргентинский наставник, сообщает L'Équipe. «В зависимости от этого мы будем принимать необходимые решения».

В текущем сезоне Марко Верратти провёл за «ПСЖ» во всех турнирах 19 игр и отметился двумя голевыми передачами. За сборную Италии в Лиге наций он сыграл две встречи в 2020 году и не отметился результативными действиями.