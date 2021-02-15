​Куман: «Судьи должны защищать таких игроков, как Неймар, Месси и Роналду»

|
15 Февраля 2021, 16:45,
|
|
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции перед матчем против «ПСЖ» получил вопрос по поводу отсутствия в составе соперника Неймара. Бразильский форвард на прошлой неделе получил травму и пропустит около месяца.
«Судьи должны защищать таких футболистов, как Неймар, Лионель Месси, Криштиану Роналду… Такие футболисты позволяют нам развлекаться. Рефери нужно их защищать, хотя футбол является контактным видом спорта», - рассказал Куман.
«Барселона» примет «ПСЖ» во вторник, шестнадцатого февраля. Стартовый свисток на стадионе «Камп Ноу» прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Рональд Куман
Их и так защищают. Инопланетного и толкнуть нельзя, сразу карточка или пенальти. А гелевый ныряет так, что в театре так не научат. А Неймар вообще балеринка в пелеринке.