​Куман: «Судьи должны защищать таких игроков, как Неймар, Месси и Роналду»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции перед матчем против «ПСЖ» получил вопрос по поводу отсутствия в составе соперника Неймара. Бразильский форвард на прошлой неделе получил травму и пропустит около месяца.

«Судьи должны защищать таких футболистов, как Неймар, Лионель Месси, Криштиану Роналду… Такие футболисты позволяют нам развлекаться. Рефери нужно их защищать, хотя футбол является контактным видом спорта», - рассказал Куман.

«Барселона» примет «ПСЖ» во вторник, шестнадцатого февраля. Стартовый свисток на стадионе «Камп Ноу» прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени.