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​Куман: «Судьи должны защищать таких игроков, как Неймар, Месси и Роналду»

15 Февраля 2021, 16:45,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции перед матчем против «ПСЖ» получил вопрос по поводу отсутствия в составе соперника Неймара. Бразильский форвард на прошлой неделе получил травму и пропустит около месяца.

«Судьи должны защищать таких футболистов, как Неймар, Лионель Месси, Криштиану Роналду… Такие футболисты позволяют нам развлекаться. Рефери нужно их защищать, хотя футбол является контактным видом спорта», - рассказал Куман.

«Барселона» примет «ПСЖ» во вторник, шестнадцатого февраля. Стартовый свисток на стадионе «Камп Ноу» прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Рональд Куман
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Комментарии (1)
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Кар Карыч
15 Февраля 2021, 18:32

Их и так защищают. Инопланетного и толкнуть нельзя, сразу карточка или пенальти. А гелевый ныряет так, что в театре так не научат. А Неймар вообще балеринка в пелеринке.

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