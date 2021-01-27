Вебо требует очень строгого наказания для румынского арбитра

Тренер «Истанбул Башакшехир» Пьер Вебо доволен развитием событий после инцидента в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ», когда резервный арбитр назвал его «тем черным парнем». Тем не менее, Вебо требует серьезного наказания для Себастьяна Колцеску.

- Судьи, игроки, болельщики теперь знают, что такое поведение ставит под угрозу дальнейшее проведение матча, в любой момент он может остановиться. Я хочу применения очень строгих санкций, потому что это случилось в первый раз. Иначе всё будет продолжаться, как раньше, и о случившемся забудут, - приводит слова Вебо France Football.

Вебо также добавил, что когда его команда отказалась возвращаться на поле, чиновники УЕФА оказывали на игроков серьезное давление, утверждая, что игру не перенесут в загруженном графике команд.