Гризманн: «Барселоне» нужно было показать идеальную игру с «ПСЖ», но не получилось»

|
17 Февраля 2021, 11:35,
|
|
Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн высказался о крупном поражении от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч на «Камп Ноу» завершился со счетом 4:1 в пользу подопечных Маурисио Почеттино.
«Соперник был сильнее. Мы провели не лучший матч, хотя имели моменты. «Барселоне» нужно было показать идеальную игру, но не получилось. В гостях будет очень сложно забить четыре мяча», - приводит слова нападающего издание Sport.es.
Ранее сообщалось, что Гризманн поссорился с Херардом Пике по ходу матча с «ПСЖ».
Ответный матч состоится десятого марта. Поединок пройдет во Франции.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, ПСЖ, Антуан Гризманн
Ну и для кого он такой коммент дал?)) Это типа с надеждой на реванш?)) Но это уже не та Барса ,что 6:1 выигрывала ,так ото пинданул для самоуспокоения ))
Да и не могло получится, если не забывать о том, как играет Барса последние месяцы.
и француз в такой игре имеет неплохую такую часть вины. на себя нужно пенять в первую очередь, а потом уж про всю команду говорить. сыграли все хреново, спору нет. но кто запарывал моменты? Гриз с Дембеле.