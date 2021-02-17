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Гризманн: «Барселоне» нужно было показать идеальную игру с «ПСЖ», но не получилось»

17 Февраля 2021, 11:35,

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн высказался о крупном поражении от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч на «Камп Ноу» завершился со счетом 4:1 в пользу подопечных Маурисио Почеттино.

«Соперник был сильнее. Мы провели не лучший матч, хотя имели моменты. «Барселоне» нужно было показать идеальную игру, но не получилось. В гостях будет очень сложно забить четыре мяча», - приводит слова нападающего издание Sport.es.

Ранее сообщалось, что Гризманн поссорился с Херардом Пике по ходу матча с «ПСЖ».

Ответный матч состоится десятого марта. Поединок пройдет во Франции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Антуан Гризманн
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Комментарии (3)
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1
Марченко Максим
17 Февраля 2021, 11:51

Ну и для кого он такой коммент дал?)) Это типа с надеждой на реванш?)) Но это уже не та Барса ,что 6:1 выигрывала ,так ото пинданул для самоуспокоения ))

1
779
17 Февраля 2021, 11:46

Да и не могло получится, если не забывать о том, как играет Барса последние месяцы.

0
pol-black
17 Февраля 2021, 12:20

и француз в такой игре имеет неплохую такую часть вины. на себя нужно пенять в первую очередь, а потом уж про всю команду говорить. сыграли все хреново, спору нет. но кто запарывал моменты? Гриз с Дембеле.

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