Гризманн: «Барселоне» нужно было показать идеальную игру с «ПСЖ», но не получилось»

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн высказался о крупном поражении от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч на «Камп Ноу» завершился со счетом 4:1 в пользу подопечных Маурисио Почеттино.

«Соперник был сильнее. Мы провели не лучший матч, хотя имели моменты. «Барселоне» нужно было показать идеальную игру, но не получилось. В гостях будет очень сложно забить четыре мяча», - приводит слова нападающего издание Sport.es.

Ранее сообщалось, что Гризманн поссорился с Херардом Пике по ходу матча с «ПСЖ».

Ответный матч состоится десятого марта. Поединок пройдет во Франции.