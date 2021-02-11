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Неймар пропустит матч с «Барселоной»

11 Февраля 2021, 18:41,

Форвард «ПСЖ» Неймар прошёл обследование после травмы приводящей мышцы, полученной в кубковом поединке против «Кана».

Как сообщает L’Equipe, ссылаясь на окружение футболиста, бразилец не сможет сыграть в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» шестнадцатого февраля. Более того, Неймар рискует пропустить и ответный поединок.

Источник отмечает, что Неймар после обследования покидал клинику расстроенным.  

В восемнадцати матчах за «ПСЖ» в нынешнем сезоне Неймар забил тринадцать голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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