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Мбаппе подарил Хабибу Нурмагомедову футболку после разгрома «Барселоны»

17 Февраля 2021, 10:58,

«ПСЖ» провел первый поединок с каталонской «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Маурисио Почеттино одержали уверенную победу на «Камп Ноу» со счетом 4:1. Три гола в этом матче забил нападающий Килиан Мбаппе.

После окончания встречи 22-летний форвард подарил свою футболку российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову. Об этом Хабиб сообщил в своем «Инстаграме», опубликовав фотографию экипировки.

«С хет-триком, вдвойне приятно, что «Барселоны», - подписал снимок Нурмагомедов.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в Париже десятого марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе, Хабиб Нурмагомедов
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Комментарии (1)
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1
Марченко Максим
17 Февраля 2021, 11:47

Ну фсёё,теперь надо Мбаппе переманивать в РПЛ ))) раз такие связи уже есть))

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