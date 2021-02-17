Мбаппе подарил Хабибу Нурмагомедову футболку после разгрома «Барселоны»

«ПСЖ» провел первый поединок с каталонской «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Маурисио Почеттино одержали уверенную победу на «Камп Ноу» со счетом 4:1. Три гола в этом матче забил нападающий Килиан Мбаппе.

После окончания встречи 22-летний форвард подарил свою футболку российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову. Об этом Хабиб сообщил в своем «Инстаграме», опубликовав фотографию экипировки.

«С хет-триком, вдвойне приятно, что «Барселоны», - подписал снимок Нурмагомедов.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в Париже десятого марта.