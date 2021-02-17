Мбаппе подарил Хабибу Нурмагомедову футболку после разгрома «Барселоны»

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17 Февраля 2021, 10:58,
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«ПСЖ» провел первый поединок с каталонской «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Маурисио Почеттино одержали уверенную победу на «Камп Ноу» со счетом 4:1. Три гола в этом матче забил нападающий Килиан Мбаппе.
После окончания встречи 22-летний форвард подарил свою футболку российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову. Об этом Хабиб сообщил в своем «Инстаграме», опубликовав фотографию экипировки.
«С хет-триком, вдвойне приятно, что «Барселоны», - подписал снимок Нурмагомедов.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в Париже десятого марта.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Килиан Мбаппе, Хабиб Нурмагомедов
Ну фсёё,теперь надо Мбаппе переманивать в РПЛ ))) раз такие связи уже есть))