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​Директор «Барселоны»: «Это ещё не конец»

17 Февраля 2021, 17:30,

Гильермо Амор, занимающий должность директора «Барселоны» по спорту и коммуникациям, высказался после домашнего поражения от «ПСЖ» со счётом 1:4. Каталонцы забили первыми, но в итоге крупно уступили на «Камп Ноу».

«Мы должны поздравить «ПСЖ» с этим результатом, но это ещё не конец. В футболе команды выходили и из более сложных ситуаций. Результат плохой, это было тяжёлое и сокрушительное поражение, но мы не можем взять и сдаться. Нужно отправиться в Париж и попробовать пройти дальше», - рассказал Амор Movistar.

Ответная игра между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдёт в столице Франции в среду, десятого марта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Гильермо Амор
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
17 Февраля 2021, 19:45

Это уже не конец - дно развития Барсы (Сегунда) не достигнуто, худшие времена ещё впереди....

1
sedon
17 Февраля 2021, 17:51

Это уже конец! Ну а Месси - либо в ПСЖ, либо в Сити.
"Барсе" пора строить новую команду.

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