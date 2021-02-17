​Директор «Барселоны»: «Это ещё не конец»

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17 Февраля 2021, 17:30,
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Гильермо Амор, занимающий должность директора «Барселоны» по спорту и коммуникациям, высказался после домашнего поражения от «ПСЖ» со счётом 1:4. Каталонцы забили первыми, но в итоге крупно уступили на «Камп Ноу».
«Мы должны поздравить «ПСЖ» с этим результатом, но это ещё не конец. В футболе команды выходили и из более сложных ситуаций. Результат плохой, это было тяжёлое и сокрушительное поражение, но мы не можем взять и сдаться. Нужно отправиться в Париж и попробовать пройти дальше», - рассказал Амор Movistar.
Ответная игра между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдёт в столице Франции в среду, десятого марта.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, ПСЖ, Гильермо Амор
Это уже не конец - дно развития Барсы (Сегунда) не достигнуто, худшие времена ещё впереди....
Это уже конец! Ну а Месси - либо в ПСЖ, либо в Сити.
"Барсе" пора строить новую команду.