​Директор «Барселоны»: «Это ещё не конец»

Гильермо Амор, занимающий должность директора «Барселоны» по спорту и коммуникациям, высказался после домашнего поражения от «ПСЖ» со счётом 1:4. Каталонцы забили первыми, но в итоге крупно уступили на «Камп Ноу».

«Мы должны поздравить «ПСЖ» с этим результатом, но это ещё не конец. В футболе команды выходили и из более сложных ситуаций. Результат плохой, это было тяжёлое и сокрушительное поражение, но мы не можем взять и сдаться. Нужно отправиться в Париж и попробовать пройти дальше», - рассказал Амор Movistar.

Ответная игра между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдёт в столице Франции в среду, десятого марта.