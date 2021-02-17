Гризманн: «Мбаппе достигнет уровня Месси и Роналду»

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17 Февраля 2021, 08:41,
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Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн высказался об игре нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижский клуб победил на «Камп Ноу» со счетом 4:1, а 22-летний француз отметился тремя забитыми мячами.
«Рад за Килиана. Он будущая суперзвезда. Вскоре Мбаппе достигнет уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Он провел великолепный поединок», - передает слова Антуана Goal.
В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 21 матч в чемпионате Франции, записав на свой счет 16 голов (четыре - с пенальти) и шесть результативных передач.
Ответный матч между парижским и каталонским клубами состоится десятого марта в Париже.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе
Мбаппе может даже превзойти обоих, задатки у него есть. Если не словить звезду может побить рекорд по количеству ЗМ Месси.
Роналду - вполне. Потому, что они именно одноплановые игроки.
А задатков Месси у Мбаппе нет, поэтому он для Барсы не вариант.
Гризи шутит...он такой! Мбаппе достигнет уровня гнома? Гном никакой много лет, гроза алавесов, унылый пешеход - и Мбаппе достигнет его уровня? Гризи не шути так! Даже Alex1972 так не шутит!
А его переход станет сенсацией международного масштаба, на уровне переходов Роналду. Да, ждём. Вот только он не будет достигать уровня Месси и Роналду, он самодостаточный игрок и не булет равняться на кого-то.