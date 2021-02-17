Гризманн: «Мбаппе достигнет уровня Месси и Роналду»

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн высказался об игре нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижский клуб победил на «Камп Ноу» со счетом 4:1, а 22-летний француз отметился тремя забитыми мячами.

«Рад за Килиана. Он будущая суперзвезда. Вскоре Мбаппе достигнет уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Он провел великолепный поединок», - передает слова Антуана Goal.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 21 матч в чемпионате Франции, записав на свой счет 16 голов (четыре - с пенальти) и шесть результативных передач.

Ответный матч между парижским и каталонским клубами состоится десятого марта в Париже.