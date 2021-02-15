Дембеле: «В матче с «ПСЖ» будет атмосфера реванша»

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15 Февраля 2021, 08:45,
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Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле поделился ожиданиями от первого поединка с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Наша победа со счетом 6:1 уже вошла в историю. В предстоящем поединке будет атмосфера реванша. Стоит поблагодарить СМИ, которые подогревают интерес к нашему противостоянию. «ПСЖ» - сильный соперник, в прошлом сезоне они играли в финале Лиги чемпионов. Парижане входят в число фаворитов турнира», - приводит слова Дембеле газета Marca.
Первый матч состоится во вторник, 16-го февраля, на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, ПСЖ, Усман Дембеле
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