​Почеттино: Мбаппе предсказывал победу над «Барселоной»

Во вторник вечером «ПСЖ» разнёс «Барселону» на выезде в первой игре плей-офф Лиги чемпионов со счётом 4:1. Автором хет-трика стал форвард парижан Килиан Мбаппе. Перед игрой главный герой поединка предсказывал успех на «Камп Ноу», о чём рассказал рулевой команды Маурисио Почеттино.

«Перед матчем Мбаппе спросил меня, сколько раз я побеждал на «Камп Ноу». Я ответил, что однажды. Тогда он мне сказал: «Завтра будет вторая победа», - приводит слова Почеттино Goal.com.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в Париже десятого марта. Каталонская команда имеет призрачные шансы на успех после домашних 1:4.