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Почеттино высказался о разгроме «Барселоны» на «Камп Ноу»

17 Февраля 2021, 10:24,

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о разгромной победе над каталонской «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский гранд выиграл на «Камп Ноу» с разгромным счетом 4:1. Хет-трик в составе победителей оформил нападающий Килиан Мбаппе.

«Меня полностью устраивает игра и результат, однако не стоит зазнаваться. Впереди нас ждет ответная встреча. В Париже будут еще 90 минут против соперника с сильными футболистами», - приводит слова аргентинского специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится десятого марта в Париже.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Маурисио Почеттино
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