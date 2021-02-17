Почеттино высказался о разгроме «Барселоны» на «Камп Ноу»

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о разгромной победе над каталонской «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский гранд выиграл на «Камп Ноу» с разгромным счетом 4:1. Хет-трик в составе победителей оформил нападающий Килиан Мбаппе.

«Меня полностью устраивает игра и результат, однако не стоит зазнаваться. Впереди нас ждет ответная встреча. В Париже будут еще 90 минут против соперника с сильными футболистами», - приводит слова аргентинского специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится десятого марта в Париже.