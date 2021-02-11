УЕФА снял обвинения в расизме с арбитра Колцеску

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11 Февраля 2021, 23:29,
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УЕФА оправдал румынского арбитра Себастьяна Колцеску. Об этом сообщает журналист Эмануэль Рошу.
Судья был обвинен в расизме из-за ситуации в поединке Лиги чемпионов между «ПСЖ» и турецким «Истанбулом». Колцеску обозвал ассистента коуча стамбульской команды Пьерра Вебо «черным». Вебо обиделся на это, за помощника также вступился форвард клуба Демба Ба.
В итоге ассоциация решила, что обвинения необоснованные. Судья и его помощники избегут наказания. Колцеску могли отстранить на 10 матчей за проявление расизма.
Напомним, что тот матч был прерван и доигран позднее. Парижский клуб одержал победу со счетом 5:1.
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Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
|Теги: ПСЖ, Лига Чемпионов, Себастьян Колцеску
Значит, сказал что-то другое. За "чёрный" наказания бы точно не избежал. Это же толерантный мир и из-за этого высказывания, по сути, прервался матч. Но рад, что УЕФА приняло правильное решение, надеюсь.