УЕФА снял обвинения в расизме с арбитра Колцеску

УЕФА оправдал румынского арбитра Себастьяна Колцеску. Об этом сообщает журналист Эмануэль Рошу.

Судья был обвинен в расизме из-за ситуации в поединке Лиги чемпионов между «ПСЖ» и турецким «Истанбулом». Колцеску обозвал ассистента коуча стамбульской команды Пьерра Вебо «черным». Вебо обиделся на это, за помощника также вступился форвард клуба Демба Ба.

В итоге ассоциация решила, что обвинения необоснованные. Судья и его помощники избегут наказания. Колцеску могли отстранить на 10 матчей за проявление расизма.

Напомним, что тот матч был прерван и доигран позднее. Парижский клуб одержал победу со счетом 5:1.