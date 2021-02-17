Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»

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17 Февраля 2021, 00:52,
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Лига чемпионов вернулась суперматчем: «Барселона» принимала «ПСЖ».
|(1:0) Месси Лионель 27'
|32' Мбаппе Килиан (1:1)
|65' Мбаппе Килиан (1:2)
|70' Кин Мойзе (1:3)
|85' Мбаппе Килиан (1:4)
Невероятно соскучились мы по главному клубному турниру Европы. Лига чемпионов вернулась! Вернулась стадией плей-офф и сразу же суперматчем «Барселона» - «ПСЖ». Противостояние «Лейпцига» и «Ливерпуля» тоже звучит интересно и даже интригующе, но каталонцы против парижан обожают выдавать триллеры, поэтому эта афиша ни с какой другой на стадии 1/8 финала сравниться не может.
К очному матчу команды подошли в хорошем настроении. «Барселона» выиграла восемь туров Ла Лиги подряд, на выходных разбив «Алавес» со счётом 5:1. Правда, в Кубке Испании каталонцам чуть подпортила серию «Севилья». «ПСЖ» четыре последних матча выиграл, но любого соперника на территории Франции нельзя даже близко сравнить с «Барсой». Тем более, когда Маурисио Почеттино не может рассчитывать Неймара, Ди Марию и Берната, а Верратти только-только восстановился.
Начался матч с сумбурных атак – Мбаппе убегал на заброс из глубины и едва не наказал тер Штегена за неуверенность. Гризманн замыкал подачу Педри неуклюжим тычком, но Кейлор Навас за два приёма справился и намертво сферу зафиксировал. Довольно скучный старт для давних приятелей, но тут взбодрил игру спорный пенальти. Френки де Йонг влетел в штрафную площадь «ПСЖ», сам себя цепанул по ноге и свалился. На серии повторов удалось разглядеть фол Кюрзава, который заплёл ноги голландцу, но всё очень на тоненького.
Лео Месси пробил гораздо увереннее, чем арбитр указывал на «точку». Под перекладину запустил мяч, не оставил шансов Кейлору Навасу – 1:0. Отыгрались гости очень быстро, всего через четыре минуты исправился Кюрзава, прострелом отыскавший Верратти. Марко коротко отдал на Мбаппе, а Килиан уже всё решил, убрав защитника и с линии штрафной площади пробив точно в «девятку» - 1:1. «ПСЖ» вообще выглядел предпочтительнее. Тер Штегену ещё пришлось спасать после опаснейших ударов Кюрзава и Кина, чтобы оставить на табло ничейный счёт.
Парижане и после перерыва были опаснее. На Мбаппе напало вдохновение, и он пачками накручивал соперников, создавая моменты для партнёров. Икарди почему-то решил не бить из центра штрафной площади, а Кина накрыл Альба. Но «Барселона» плыла, а парижане чувствовали себя уверенно. И голы ожидаемо пришли. Паредес забросил на Флоренци, Алессандро легко убежал от Деста и прострелил. От Пике мяч отскочил на Мбаппе, а Килиан просто пальнул под перекладину – 1:2.
Следом Мбаппе мог забивать ещё, но спас Марк-Андре тер Штеген, до последнего сопротивлявшийся разгрому. Однако «ПСЖ» соперника не отпустил. Теперь Паредес оформил ассист, выдав отличный навес на Мойзе Кина. Форвард чётко пробил с близкой дистанции. «Барселона» получила даже меньше, чем заслужила по игре, поэтому в концовке матча Килиан Мбаппе шикарным обводящим ударом в верхний угол завершил контратаку три в два - 1:4. Хет-трик на счету нападающего сборной Франции.
И снова каталонцы попали в сложнейшую ситуацию после первого матча с «ПСЖ» в плей-офф Лиги Чемпионов. Будет ли камбэк в этом году?
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Барселона, ПСЖ
не понял Кумана по составу , Пике после травмы , Дест после травмы , Мбапе их накрутил в пол ноги , Месси просто не было , Гриз вышел с опущеной головой и по их виду было понятно что ни к чему хорошему это не приведет , сегодня спорил со своим товарищем который говорил что без Неймара у псж будут проблемы , я утверждал что это скорее благо , аргументируя это тем что Ней часто заигрывает момент , вместо того что бы отдать быстрый пас он идет в ненужную обводку , и я думаю я был прав , сегодня длиные пасы , и что важно быстрые просто разорвали бестолковую оброну Барсы , Пике выдохся быстро , в общем должен признать что Почетино улучшил команду , а Барса без куража , агрессии просто дворовый вариант .
Зачем такому ПСЖ нужен пешеход Месси? Красивая победа.
Конец той Барселоны, где правили Лео, Пике, Бускетс... Не удивлюсь, если все трое покинут Барсу по окончании сезона.
Про какого Пеналду вещает Сашка72-дрыг-нога, если пенанель все свои 4 мяча в ЛЧ к настоящему моменту забил с 11 метров?))) Барса никакущая, и даже левый пеналь не помог отстоять даже на ничью с обескровленными парижанами. Надеюсь, Барселона ещё не полностью хлебнула за то позорище, что творилось в котолуни с помощью Айтекина, и ПСЖ ещё как минимум треху вкатит безответную в ответке. Мбаппе - машина!
Ща он просто за салфетками убежал, вернется ответит.
опять Карлика унизили. Все по делу - парижане были лучше. Еще Тер Штеген вытащил пару мячей, а то вообще было бы позорище
В таких случаях говорят - "Король умер! Да здравствует Король!" Мбаппе показал сегодня себя во всей красе! Вопрос - как ПСЖ проиграл "Лорьяну"? Прогноз - "Монако" с Головиным ( или без него ) ПСЖ 20-го числа разнесёт в пух и прах! Если - конечно - мотивация будет на нужном уровне.
так вот и вопросы. почему парижане временами выдают такие вот матчи, а частенько сливаются хрен знает кому с теми же Мбаппе и Неймаром?
Всё просто. Там лига такая,что играют в пол ноги. И такие осечки как с Лорьяном всё-равно не отнимут чемпионство, так как конкуренты потеряют больше очков.
Хотя,конечно же есть риск доиграться. Но для этого нужен стабильный финишний спурт от его конкурентов. Хотя лично я в это не верю.
оборона даже с Пике - ноль. чего там ловил Ленгле? Дест против Мбаппе тоже не сдюжил. атака парижан против обороны Барсы - просто унизили. атака Барсы в свою очередь не впечатлила. нужно было менять Бумбиле на Тринкао что ли. хужее точно не было бы. негритос снова запорол несколько классных моментов. Гриз тоже мог бы сыграть получше. Месси... не его день был сегодня. да и с такими партнёрами каши не сваришь. это не Суарес. тот бы пару заколотил.
можно конечно кивать на судейство, что второй пенальти не поставили, или красную не дал судья Гуэйе, но Барса сама проиграла этот матч, и довольно бесславно. не смогли сдержать французского монстра. о камбеке мечтать можно, разумеется, но его вероятность где-то в районе нуля. жаль...
Опять отпинали Барсу в ЛЧ! Это уже становится традицией!
Падение Барсу с суперкарликом продолжается!
Мбаппе это будущее европейского футбола!
Да, тут и говорить то нечего. Безвольно, без желания, без умения, без настроения, с какой-то полной обреченностью! Это как в том старом еврейском анекдоте: С таким настроением слона ты не продашь!
Несостоятельна сегодняшняя Барса против соперников уровня ПСЖ.
Неожиданности никакой и была только призрачная надежда на что то типа вдохновения.
Пока вышедшие Пике с Дестом были физически способны (первый тайм), то ещё как то удавалось сдерживать Париж. Ну а потом всё, сдулись. ПСЖ с великолепным наконечником Мбаппе просто разорвал нас.
Месси слабый матч. Скорее от предчувствия бесполезности сопротивления сопливых пионеров сплочённому составу соперника. Да и никто из состава не дал и намёка на откровение в этом матче.
Ну что же. Продолжаем без особых надежд наблюдать за поисками игры команды в Ла Лиге.)))
у Месси был очень недовольный вид после того, как его "партнёры" запарывали свои моменты, им созданные.
Ну у кого хватит терпения из матча в матч видеть это отсутствие лица у команды?
Сейчас подумал, что Месси сейчас, похоже, ощущает себя в Барсе также, как он годами себя ощущал в сборной Аргентины. Безнадёга.
Почему без особых надежд, в Ла Лиге много ли команд. у которых есть игрок типа Мбаппе. В Ла Лиге они еще могут как-то побороться хотя бы за второе место
Дело совсем не в Мбаппе, а в способности самой Барсы сейчас противостоять любой организованной, классной и сыгранной команде. А таких в ЛЧ совсем не мало.
ну так это было дело времени, нарваться на классную атаку и хорошую оборону. но уж больно обидно продули. и на камбэк мало надежды. Ней и Луиска играют за другие команды теперь, а нам остаётся смотреть на французов-идиотов.
Именно так. Честно - и не думал о проходе в следующий круг. Слишком мы сейчас сырые и без шансов на игру ранее следующего сезона.
Мбаппе считай в одиночку всю защиту из 4 человек объегорил .....)) тупо убегал и обводил всё,что движется в гранатовой форме...и это заметьте без Неймара и Ди марии....думаю тогда счет был бы еще больше....пс...Гном в ПСЖ ,а Мбаппе в Реал))
баблишка Перес приготовил уже? или думаешь, что с продажи Рамоса старикан расщедрится?
летом кучу народу уйдет...так ,что баблишко будет))
Вчистую проиграли, все по делу.
Напомните, кого там хотели обменять в ПСЖ на Месси?)))
если они хотят его пригласить, то от кого то нужно избавляться. только вот зачем им кого то ещё приглашать?