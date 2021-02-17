Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»

Лига чемпионов вернулась суперматчем: «Барселона» принимала «ПСЖ».

Невероятно соскучились мы по главному клубному турниру Европы. Лига чемпионов вернулась! Вернулась стадией плей-офф и сразу же суперматчем «Барселона» - «ПСЖ». Противостояние «Лейпцига» и «Ливерпуля» тоже звучит интересно и даже интригующе, но каталонцы против парижан обожают выдавать триллеры, поэтому эта афиша ни с какой другой на стадии 1/8 финала сравниться не может.

К очному матчу команды подошли в хорошем настроении. «Барселона» выиграла восемь туров Ла Лиги подряд, на выходных разбив «Алавес» со счётом 5:1. Правда, в Кубке Испании каталонцам чуть подпортила серию «Севилья». «ПСЖ» четыре последних матча выиграл, но любого соперника на территории Франции нельзя даже близко сравнить с «Барсой». Тем более, когда Маурисио Почеттино не может рассчитывать Неймара, Ди Марию и Берната, а Верратти только-только восстановился.

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Начался матч с сумбурных атак – Мбаппе убегал на заброс из глубины и едва не наказал тер Штегена за неуверенность. Гризманн замыкал подачу Педри неуклюжим тычком, но Кейлор Навас за два приёма справился и намертво сферу зафиксировал. Довольно скучный старт для давних приятелей, но тут взбодрил игру спорный пенальти. Френки де Йонг влетел в штрафную площадь «ПСЖ», сам себя цепанул по ноге и свалился. На серии повторов удалось разглядеть фол Кюрзава, который заплёл ноги голландцу, но всё очень на тоненького.

Лео Месси пробил гораздо увереннее, чем арбитр указывал на «точку». Под перекладину запустил мяч, не оставил шансов Кейлору Навасу – 1:0. Отыгрались гости очень быстро, всего через четыре минуты исправился Кюрзава, прострелом отыскавший Верратти. Марко коротко отдал на Мбаппе, а Килиан уже всё решил, убрав защитника и с линии штрафной площади пробив точно в «девятку» - 1:1. «ПСЖ» вообще выглядел предпочтительнее. Тер Штегену ещё пришлось спасать после опаснейших ударов Кюрзава и Кина, чтобы оставить на табло ничейный счёт.

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Парижане и после перерыва были опаснее. На Мбаппе напало вдохновение, и он пачками накручивал соперников, создавая моменты для партнёров. Икарди почему-то решил не бить из центра штрафной площади, а Кина накрыл Альба. Но «Барселона» плыла, а парижане чувствовали себя уверенно. И голы ожидаемо пришли. Паредес забросил на Флоренци, Алессандро легко убежал от Деста и прострелил. От Пике мяч отскочил на Мбаппе, а Килиан просто пальнул под перекладину – 1:2.

Следом Мбаппе мог забивать ещё, но спас Марк-Андре тер Штеген, до последнего сопротивлявшийся разгрому. Однако «ПСЖ» соперника не отпустил. Теперь Паредес оформил ассист, выдав отличный навес на Мойзе Кина. Форвард чётко пробил с близкой дистанции. «Барселона» получила даже меньше, чем заслужила по игре, поэтому в концовке матча Килиан Мбаппе шикарным обводящим ударом в верхний угол завершил контратаку три в два - 1:4. Хет-трик на счету нападающего сборной Франции.

И снова каталонцы попали в сложнейшую ситуацию после первого матча с «ПСЖ» в плей-офф Лиги Чемпионов. Будет ли камбэк в этом году?