Куман прокомментировал разгромное поражение «Барселоны» от «ПСЖ»

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман пообщался с журналистами после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ». Встреча завершилась разгромным поражением «сине-гранатовых» со счетом 1:4.

«ПСЖ» был намного эффективнее «Барселоны». Это результат показывает превосходство соперника над нами. Парижане были намного сильнее нас в физическом плане. Они показали прекрасную игру во втором тайме. У них более сплоченная команда. Я понимал, что такое может случиться, поскольку мы противостояли сильному сопернику», - приводит слова голландского тренера пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдет во Франции десятого марта.