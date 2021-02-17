Куман прокомментировал разгромное поражение «Барселоны» от «ПСЖ»

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17 Февраля 2021, 08:28,
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Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман пообщался с журналистами после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ». Встреча завершилась разгромным поражением «сине-гранатовых» со счетом 1:4.
«ПСЖ» был намного эффективнее «Барселоны». Это результат показывает превосходство соперника над нами. Парижане были намного сильнее нас в физическом плане. Они показали прекрасную игру во втором тайме. У них более сплоченная команда. Я понимал, что такое может случиться, поскольку мы противостояли сильному сопернику», - приводит слова голландского тренера пресс-служба УЕФА.
Ответная игра пройдет во Франции десятого марта.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, ПСЖ, Рональд Куман
На поле были две команды, которые на данный момент не являются сопоставимыми по классу.
И это вопрос прежде всего к Куману.
Нормальный тренер. Надо оставлять)