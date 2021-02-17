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Куман прокомментировал разгромное поражение «Барселоны» от «ПСЖ»

17 Февраля 2021, 08:28,

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман пообщался с журналистами после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ». Встреча завершилась разгромным поражением «сине-гранатовых» со счетом 1:4.

«ПСЖ» был намного эффективнее «Барселоны». Это результат показывает превосходство соперника над нами. Парижане были намного сильнее нас в физическом плане. Они показали прекрасную игру во втором тайме. У них более сплоченная команда. Я понимал, что такое может случиться, поскольку мы противостояли сильному сопернику», - приводит слова голландского тренера пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдет во Франции десятого марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Рональд Куман
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Комментарии (2)
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0
779
17 Февраля 2021, 11:56

На поле были две команды, которые на данный момент не являются сопоставимыми по классу.
И это вопрос прежде всего к Куману.

1
Sergo
17 Февраля 2021, 08:59

Нормальный тренер. Надо оставлять)

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