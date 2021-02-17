Де Йонг: «Барселона» уже совершала камбэки, попробуем сделать это в Париже»

Хавбек каталонской «Барселоны» Френки де Йонг подвел итоги домашнего поединка против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» потерпели разгромное поражение со счетом 1:4.

«На старте встречи мы показывали хорошую игру, однако после перерыва команда из Парижа был великолепна. «Барселона» уже совершала громкие камбэки, попробуем сделать это в Париже. Будет трудно, но мы постараемся», - цитирует голландского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между французами и каталонцами состоится в Париже десятого марта. Начало матча запланировано в 23:00 по московскому времени.