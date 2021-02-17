Де Йонг: «Барселона» уже совершала камбэки, попробуем сделать это в Париже»

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17 Февраля 2021, 12:56,
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Хавбек каталонской «Барселоны» Френки де Йонг подвел итоги домашнего поединка против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» потерпели разгромное поражение со счетом 1:4.
«На старте встречи мы показывали хорошую игру, однако после перерыва команда из Парижа был великолепна. «Барселона» уже совершала громкие камбэки, попробуем сделать это в Париже. Будет трудно, но мы постараемся», - цитирует голландского полузащитника пресс-служба УЕФА.
Ответная встреча между французами и каталонцами состоится в Париже десятого марта. Начало матча запланировано в 23:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, ПСЖ, Френки де Йонг
Что, очередного судейку уже зарядили???))))
Ты что, судьишки только реалу помогают же! (инфа сотка из проверенного недавно травмированного источника)
Помню, могут. Как раз с ПСЖ было. Но это не Барса камбэк сделала, а туфталонская судьишка.
Как бы им не отгрузили ещё столько же. Хотя может какого нибудь Айтекина или Эвребе назначат судить на ответный матч, а судьям ВАР баблом глаза заклеят. Посмотрим.
Фантазёр, все тебя называли
Фантазёр, а ты с мецци не пара
Ты дурак, это не было Нейя
Ну, а вас, в Париже дрюкнут сильнее...
Ну почему же? Уже было ведь с ПСЖ, когда туфталонская судьишка сделала игру для барсы (6-1)
Боюсь, котолуньцев и судилу жестко изнасилуют за это, еще на подъездах к аэропорту афро-французы.
Не помеха, судила получив солидную сумму быстренько покончит с карьерой (как эвребе)
да, станет богатой подружкой какого-нить негра, а то и нескольких
типо как Барса для Баварии ? ))