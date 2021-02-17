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Де Йонг: «Барселона» уже совершала камбэки, попробуем сделать это в Париже»

17 Февраля 2021, 12:56,

Хавбек каталонской «Барселоны» Френки де Йонг подвел итоги домашнего поединка против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» потерпели разгромное поражение со счетом 1:4.

«На старте встречи мы показывали хорошую игру, однако после перерыва команда из Парижа был великолепна. «Барселона» уже совершала громкие камбэки, попробуем сделать это в Париже. Будет трудно, но мы постараемся», - цитирует голландского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между французами и каталонцами состоится в Париже десятого марта. Начало матча запланировано в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Френки де Йонг
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Комментарии (10)
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2
snk6565
17 Февраля 2021, 15:04

Что, очередного судейку уже зарядили???))))

0
HG2017
17 Февраля 2021, 16:47

Ты что, судьишки только реалу помогают же! (инфа сотка из проверенного недавно травмированного источника)

0
Артур Измаилов
17 Февраля 2021, 14:35

Помню, могут. Как раз с ПСЖ было. Но это не Барса камбэк сделала, а туфталонская судьишка.

0
koshaus
17 Февраля 2021, 13:32

Как бы им не отгрузили ещё столько же. Хотя может какого нибудь Айтекина или Эвребе назначат судить на ответный матч, а судьям ВАР баблом глаза заклеят. Посмотрим.

2
Sergo
17 Февраля 2021, 13:06

Фантазёр, все тебя называли
Фантазёр, а ты с мецци не пара
Ты дурак, это не было Нейя
Ну, а вас, в Париже дрюкнут сильнее...

1
Артур Измаилов
17 Февраля 2021, 14:36

Ну почему же? Уже было ведь с ПСЖ, когда туфталонская судьишка сделала игру для барсы (6-1)

1
Sergo
17 Февраля 2021, 15:31

Боюсь, котолуньцев и судилу жестко изнасилуют за это, еще на подъездах к аэропорту афро-французы.

0
Артур Измаилов
17 Февраля 2021, 15:52

Не помеха, судила получив солидную сумму быстренько покончит с карьерой (как эвребе)

1
Sergo
17 Февраля 2021, 15:54

да, станет богатой подружкой какого-нить негра, а то и нескольких

1
Артур Измаилов
17 Февраля 2021, 16:17

типо как Барса для Баварии ? ))

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